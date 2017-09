Diablo Blvd, het interview: "Ik wil niet de nieuwe Bono worden"

Met 'Unfinished Business' keerde Alex Agnew vorig jaar even terug naar de stand-upcomedy, maar in 2017 en 2018 gaat alle aandacht weer naar zijn band Diablo Blvd. Het album 'Zero Hour' is - "na een absolute kutperiode" - een nieuwe start voor de Antwerpenaars. "Het einde van de band heeft even op tafel gelegen."

Café De Muze, hartje Antwerpen. In de sixties was dit dé pleisterplaats voor provo's, hippies en ander 'werkschuw tuig'. Ze protesteerden er tegen de Vietnamoorlog en zongen er liedjes over de bloemen in hun haar.

Anno 2017 wordt het café bevolkt door een overwegend deftig stadspubliek, dat ietwat ongerust opkijkt als Alex Agnew (44) en Diablo Blvd-gitarist Andries Beckers (39) in hun stoere zwarte metalshirts binnenwandelen. Maar geen vrees: het duo komt in vrede. Agnew en Beckers hebben met de nieuwe Diablo-plaat 'Zero Hour' voor eens en altijd afgerekend met een donkere periode in de bandgeschiedenis. "We hebben een absolute kutperiode achter de rug", vertelt Agnew. "Zo hebben we na tien jaar afscheid genomen van onze gitarist Dave Hubrechts. Uit respect voor hem ga ik niet in op de details, maar het is er behoorlijk heftig aan toe gegaan. In die mate dat het einde van de band zelfs even op tafel lag."

Maar zoals een beroemd Nederlands filosoof zei: elk nadeel heb zijn voordeel. "Door het vertrek van Dave is ons geluid sowieso veranderd", zegt Beckers. "Het was voor ons dan ook de kans om een nieuwe richting in te slaan."

"Ook al omdat we nu op een groot internationaal label worden uitgebracht", zegt Agnew. "Dat betekent dat onze platen wereldwijd verschijnen. Dat plaatst je als band natuurlijk in een nieuwe situatie. Plots sta je in concurrentie met duizenden groepen. Als je op dat wereldtoneel wil opvallen, moet je iets extra doen, moet je voor originaliteit gaan, moet je de clichés vermijden."

Het nieuwe Diablo-geluid is donkerder en kouder dan op de vorige platen. "Het is de perfecte soundtrack bij deze tijd", meent Agnew. "Wie had ooit gedacht dat de jaren tachtig zouden terugkomen? Maar hier zijn we: de VS hebben een president die niemand au sérieux nam toen hij zich kandidaat stelde - net als Reagan destijds -, de Muur is terug, er is opnieuw een rechtse vrouwelijke premier in Groot-Brittannië, er zijn weer overal aanslagen. Alsof we terug in de tijd zijn geslingerd. En niemand in de muziek lijkt er zich druk over te maken. Waar zijn de nieuwe punkers? De nieuwe hippies?"

"Muziek is voor de jongere generaties sowieso meer beleving geworden", meent Beckers. "Het is iets dat zich op festivals en sociale media afspeelt, niet meer in tienerkamers. Muziek vervult niet meer de functie die het bij mij en Alex had toen we tieners waren: een venster op de wereld, een manier om je ongenoegen te uiten. Voor de jongere generaties is het gewoon een vorm van escapisme."

"Ik vond het echt nodig om me op deze plaat eens goed op te winden over wat er in onze wereld gaande is", zegt Agnew. "Dat doe ik in mijn comedy sowieso, maar in mijn muziek bleef ik daar vroeger meestal van weg. Nu niet meer. De single 'Animal' schreef ik op vijf minuten, naar aanleiding van de aanslagen in Zaventem en Brussel. En ook over de Brexit en Trump heb ik op deze plaat iets te melden. Ik wil ook als muzikant mijn verantwoordelijkheid nemen en zeggen wat gezegd moet worden. Al ga ik het niet door de mensen hun strot duwen: ik wil niet de nieuwe Bono worden."

Een korte pauze.

"Dat wordt de titel van het artikel, zeker?"

Inderdaad.