ACOD dreigt met acties als geld voor noodcentrales niet vrijgegeven wordt

Brussel - De socialistische overheidvakbond ACOD roept minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op om er bij de minister van Begroting voor te pleiten om het beloofde bedrag van 1 miljoen euro voor de noodcentrales onmiddellijk vrij te maken. Zoniet dan dreigt de vakbond met acties, zo laat ACOD vrijdag weten.

Op 10 mei hadden de vakorganisaties een ontmoeting met Jambon. “Die beloofde één miljoen euro vrij te maken. Dit buitengewone budget was bedoeld om ons in staat te stellen het hoofd boven water te houden door in 2017 bijkomend aan te werven. Vier maanden later heeft de minister van Begroting (Sophie Wilmès, MR) nog altijd geen advies uitgebracht om dit langverwachte bedrag vrij te maken en blijft het personeelstekort toenemen”, zo klinkt het.

“Eigenlijk is er veel meer nodig dan 1 miljoen euro”, zegt Alain Schellekens van ACOD, “Maar het is een begin. Dit is ook in het belang van de burgers. Onderbemande noodcentrales zijn eigenlijk onverantwoord”.

De vakbond vraagt dus snelle acties van de regering: “We vinden het misdadig dat deze regering niets doet aan de onderbezetting in de noodcentrales, terwijl ze huichelachtig de civiele veiligheid inroept om veel grotere investeringen in uitrustingen te rechtvaardigen, in het bijzonder in systemen om systematische en willekeurige controles uit te voeren. Een miljoen euro lijkt dan ook een bespottelijk laag bedrag om vrij te maken in verhouding tot de geldmiddelen die aan andere projecten worden besteed.”

Welke acties de vakbond in het vooruitzicht stelt, is nog niet duidelijk: “Eerst zien of het geld vrijkomt”, zegt Schellekens.

(belga)