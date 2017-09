Daders van overval op friturist en ramkraak uitgeleverd

Het Tabakshoekje in Baarle-Hertog. Foto: bvdl

Balen / Baarle-Hertog - De raadkamer heeft de aanhouding bevestigd van een Nederlandse bende. De daders gingen bij een friturist in Balen aan de haal met een kluis en bedreigden de man. Ze worden ook verdacht van een zware ramkraak op het Tabakshoekje in Baarle-Hertog.

De drie verdachten zijn allemaal woonachtig in Tilburg. De 27-jarige hoofddader wordt verdacht van een diefstal met geweld, zware diefstallen en poging zware diefstal. Zijn kompanen zijn 23 jaar en 37 jaar.

Het trio wordt verdacht van minstens acht criminele feiten. Het zwaarste delict deed zich voor in Balen. De jongste en oudste verdachte drongen toen de woning binnen van een friturist.

Binnen richtten ze heel wat schade aan en zetten de kluis klaar om mee te nemen. Toen de bewoner thuiskwam, kwam het tot een confrontatie. De daders gebruikten geweld en bedreigden het slachtoffer. Ze gingen er uiteindelijk met de kluis vandoor.

Op 11 november 2015 sloeg de bende ook toe in Baarle-Hertog. Om 4u55 beukten ze met een auto de opslagruimte open van het Tabakshoekje op de hoek van de Kapelstraat en de Klokkenstraat in Baarle-Hertog. De Opel Kadett bleek gestolen in Nederland. De daders gingen vliegensvlug aan de haal met een aanzienlijke hoeveelheid sigaretten en tabak.

Na hun kraak vluchtten de daders weg in een gestolen BMW. Buren zagen een kompaan op een scooter Vespa wegstuiven. De Opel Kadett lieten ze op straat achter. Het trio is woensdag uitgeleverd aan ons land. De raadkamer verlengde hun aanhouding.