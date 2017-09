Khaled Khattab tekende verzet aan tegen veroordeling tot 7 jaar wegens terrorisme

Brussel - De advocaten van Khaled Khattab hebben vrijdag voor het hof van beroep van Brussel de ontvankelijkheid gepleit van het verzet van hun cliënt. Khaled Khattab tekende verzet aan tegen zijn veroordeling door het hof van beroep tot 7 jaar cel voor deelneming aan de activiteiten van een terroristische groepering.

Begin juni veroordeelde het Brusselse hof van beroep zes beklaagden wegens terrorisme tot gevangenisstraffen tussen 2 en 10 jaar. Het netwerk had tussen eind 2012 en begin 2014 verschillende jihadisten naar Syrië gestuurd. Eén van de veroordeelden was Khaled Khattab. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 7 jaar gevangenis.

Na de uitspraak in eerste aanleg, in mei 2016, vluchtte Khaled Khattab naar Syrië. Later werd hij in Turkije aangehouden. Na zijn terugkeer naar België, in mei jongstleden, werd hij aangehouden.

Omdat Khattab niet aanwezig was bij de debatten begin mei voor het hof van beroep, werd hij door de rechters bij verstek veroordeeld. Tegen die veroordeling tekende hij verzet aan en vraagt hij een nieuw proces.

Het hof spreekt zich op 20 oktober uit over de ontvankelijkheid van zijn verzet.

(belga)