Muziek in de stad: zes tips voor wie dit weekend een concert wil bijwonen

Er zit muziek in de stad, dit weekend. Zowat alle genres passeren de revue. Een selectie voor fijnproevers.

Eddy et les Vedettes

Na ‘Chanson, une belle histoire’ gaat Eddy et les Vedettes opnieuw op tournee. Met ‘Chansons Fatales’ brengt de band een ode aan dé dames van het Franse lied: o.a. Edith Piaf, Juliette Gréco, Françoise Hardy en Jane Birkin.

Waar en wanneer? Op 22/09 om 20u in De Roma, Borgerhout. Tickets kosten 18 euro.

Info: www.deroma.be

Het Zwanenmeer

Het Zwanenmeer blijft het meest gedanste ballet ter wereld, met als onderwerp de liefde tussen prins Siegfried en prinses Odette. Het Zwanenmeer drijft op de onvergetelijke muziek van Pjotr Tsjaikovski.

Waar en wanneer? Op 23/09 (20u) en 24/09 (15u) in de Antwerpse Stadsschouwburg. Tickets vanaf 37,90 euro.

Info: www.stadsschouwburg-antwerpen.be

Hotel Vocal

Het café chantant van het Fakkeltheater opent dit weekend zijn deuren met Sam Verhoeven en Daisy Thys. Het duo zoomt in op liedjes waarin getallen de hoofdrol spelen. Een greep uit het repertoire: Zeven Anjers, Zeven Rozen, Seven Horses In The Sky en 99 Luftballons.

Waar en wanneer? Op 23 en 24/09 om 12u in de foyer van de Rode Zaal van het Fakkeltheater, Hoogstraat, Antwerpen.

Info: www.fakkeltheater.be

Skyblasters Acoustic

Gents reggaebloed kruipt waar het niet gaan kan: de legendarische Skyblasters hebben er opnieuw zin in. De zeven heren blazen na lange tijd verzamelen op het Merksemdokpodium.

Waar en wanneer? Op 23/09 om 20.15u in het Merksemdok, Emiel Lemineurstraat 72, Merksem. Tickets kosten 12 euro.

Info: www.ccmerksem.be

Diablo BLVD. Foto: Tim Tronckoe

Diablo BLVD

Voor wie het best wat luider mag: de Belgische dark groove-rockers van Diablo BLVD, de band rond komiek Alex Agnew, stellen ‘Zero Hour’ - hun vierde album - voor. Dat doen ze niet alleen, maar in het gezelschap van nog ander schoon en muzikaal volk.

Waar en wanneer? Op 23/09 vanaf 19u in Trix, Borgerhout. Tickets kosten 20,5 euro.

Info: www.trixonline.be

Louisaland

Zondag wordt de tuin van het Hobokense Gravenhof omgetoverd tot een muzikaal circus- en speeldorp, met dank aan het gezelschap ‘Boots & Biggles’. Blikvangers zijn de schminkstand, de workshop pizza maken en de volksspellen.

Waar en wanneer? Op 24/09 vanaf 13u aan het Gravenhof, Louisalei 7, Hoboken. De toegang is gratis.

Info: www.gravenhof.org