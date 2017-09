Oeps! Flyer voor N-VA-benefiet ten voordele van dierenwelzijn met foto van vlezig ontbijt lokt hilariteit uit

Kasterlee - Een benefietontbijt ten voordele van dierenwelzijn met vettige beulingen, in het vet drijvende stukken spek en mogelijk van legbatterijen afkomstige spiegeleieren. Het slaat werkelijk als een tang op een varken, maar toch is dat het beeld dat op een flyer voor zo’n event georganiseerd door de lokale afdeling van N-VA arrondissement Turnhout verscheen. Sp.a-voorzitter John Crombez was er als de kippen bij om de vreemde flyer te delen op Twitter, wat vervolgens tot heel wat hilariteit leidde. Volgens de partij gaat het om een foutje en verscheen dit beeld ook niet op de officiële flyer.

“Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden”. Deze tekst stuurde John Crombez, voorzitter van sp.a, vrijdag via Twitter de wereld in. Hij postte ook de foto waarmee N-VA arrondissement Turnhout reclame maakt voor een benefietontbijt op zondag 1 oktober in het ontmoetingscentrum van Kasterlee ten voordele van het dierenwelzijn. Op het beeld staat een groot bord met een flinke lap spek, worst en een omelet afgebeeld. “Niet echt gepast”, luiden heel wat reacties op het internet. Te meer omdat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) als gastspreker is uitgenodigd.

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden pic.twitter.com/mfhpKEauv5 — John Crombez (@johncrombez) 22 september 2017

Uiteindelijk bleek het niet te gaan om de officiële folder van het ontbijt. Op de echte folder (zie onderaan) staat een foto zonder spek en worst maar wel met honden, poezen en konijnen.

Standaardbeeld

“De foute foto is helaas in de folder gesukkeld van de kleine N-VA-afdelingen van Ravels, Baarle-Hertog en Vorselaar. Vermoedelijk heeft de drukker een standaardbeeld bij de tekst van het ontbijt geplaatst”, zegt Paul Van Miert, Vlaams volksvertegenwoordiger voor N-VA in Turnhout.

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) plaatste vrijdagmiddag ook al een reactie op de tweet van John Crombez met daaronder de juiste folder. “Bedankt voor plotse bekommernis voor dierenwelzijn. Houwen zo. Deze uitnodiging blijkt correcte, 100 % vegetarisch! Uw tafel wordt gereserveerd”.