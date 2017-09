Brussel -

De partij Groen toont zich misnoegd over de tiende Armoedebarometer van Decenniumdoelen 2017, waaruit blijkt dat er op tien jaar tijd amper 30.000 armen minder zijn in Vlaanderen. “Een echte schande voor een land zoals het onze. En een grote blaam voor de Vlaamse en federale regering”, reageren Vlaams parlementslid An Moerenhout en Kamerlid Evita Willaert vrijdag.