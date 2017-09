Prinsheerlijk inBaden-Württemberg

Voor wie een blik wil werpen in het leven van de ridders, edellieden, keurvorsten en prinsessen, is de Duitse deelstaat Baden-Württemberg een interessante bestemming. Hoewel de adel in Duitsland officieel niet meer bestaat, is de kans groot dat je er een echte prins tegen het lijf loopt.

Duitsland is als staat niet veel ouder dan België. Voor de negentiende eeuw was er het Heilig Roomse Rijk, een door een koning of keizer bijeengehouden samenraapsel van hertogdommen, graafschappen, prinsdommen, ...