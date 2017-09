LIVE. Huurling Thelin schiet Waasland-Beveren op voorsprong tegen werkgever Anderlecht

Waasland-Beveren staat na zeven speeldagen in het klassement op gelijke hoogte met Anderlecht en is daarmee een onverhoopte seizoensrevelatie. Vanavond om 20.30 uur ontvangen de Waaslanders de Brusselaars op de Freethiel. Slaagt het frisse team van coach Philippe Clement er ook in om de landskampioen te overbluffen?

Volg de wedstrijd en de sfeer er rond hier op de voet. Bekijk al tijdens de wedstrijd beelden van de meest opvallende fasen en bekijk vanaf 23 uur de wedstrijdsamenvatting.

Tussenstand. WAASLAND-BEVEREN 1 - 0 ANDERLECHT