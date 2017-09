LIVE. KV Mechelen probeert tegen STVV degradatiezone te ontvluchten

Na alweer duur puntenverlies is KV Mechelen na zeven speeldagen weggezakt naar de voorlaatste plaats in het klassement. Op de tribunes begint al wat gemor te weerklinken, waardoor het vanavond thuis tegen STVV echt wel 'money time' is. Geen evidente opdracht, want de Truienaars hebben zich opgewerkt tot een van dé seizoensrevelaties. De Limburgers staan momenteel derde op twee punten van leider Club Brugge. De wedstrijd vat aan om 20.00 uur.

Volg de wedstrijd en de sfeer er rond hier op de voet. Bekijk al tijdens de wedstrijd beelden van de meest opvallende fasen en bekijk vanaf 23 uur de wedstrijdsamenvatting.

Tussenstand. KV MECHELEN 0 - 0 STVV