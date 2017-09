Drijvende kracht achter Posse Leest komt op voor N-VA

Mechelen / Leest - Yves Selleslagh (47), sinds 2004 de drijvende kracht achter Posse Leest, sluit zich aan bij de Mechelse N-VA. Hij komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Selleslagh zet de stap na gesprekken met lijstduwer Johan Van Overtveldt en fractievoorzitter Kerstin Hopf die ook van Leest is. “Ik heb het altijd al belangrijk gevonden mij belangeloos in te zetten voor de dorpsgemeenschap. De stap naar de politiek is dan ook een logisch vervolg op mijn lokaal engagement”, zegt hij.

De Leestenaar, die beroepsmatig in de bank- en verzekeringssector werkt, liet zich overtuigen door de verhuis van minister Van Overtveldt. “Bovenop de standpunten van de partij kan ik me helemaal vinden in de no-nonsenseaanpak, de duidelijke visie en de ambitieuze plannen van de N-VA”, stelt Yves Selleslagh.

De lijstduwer is tevreden met de stap die Selleslagh zet. “Ik heb Yves leren kennen als een hardwerkende en geëngageerde Mechelaar die bovendien een pak ervaring meebrengt uit het bedrijfsleven. Ik ben ervan overtuigd dat hij een grote meerwaarde is voor de N-VA in Mechelen”, reageert Johan Van Overtveldt. “Met zijn pragmatische en doelgerichte aanpak heeft Yves ook al veel betekend voor onze dorpsgemeenschap”, zegt fractieleidster Kerstin Hopf.