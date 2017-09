Europese primeur: bedrijf uit Boechout veroordeeld voor handel in puppy’s uit Oostblok

Boechout - Bvba Puppy House uit Boechout is veroordeeld voor inbreuken op de dierenwelzijnswet omdat het bedrijf te jonge, niet gevaccineerde puppy’s uit het Oostblok invoerde en verkocht. De rechtbank verklaart daarom 191.000 euro aan inkomsten verbeurd. Het betreft een Europese primeur.

Het bedrijf en de zaakvoerders worden wel vrijgesproken voor de tenlastelegging oplichting omdat de rechtbank oordeelt dat de beklaagden hun klanten niet bewust hebben misleid. De rechtbank meent dat de kopers van de honden wel hadden moeten weten dat ze ingevoerde pups aankochten. De burgerlijke partijstelling van GAIA en de ‘gedupeerden’ wordt daarom afgewezen.

Beklaagde Mathieu C., een van de zaakvoerders, moet een boete van 3.000 euro betalen, net als de tweede zaakvoerster Louisa T. De bvba Puppy House moet eveneens 3.000 euro betalen. Er wordt ook een bedrag van 191.000 euro verbeurd verklaard, wat inhoudt dat de vennootschap (en eerste beklaagde Mathieu C.) 191.000 euro aan illegale inkomsten moeten terugbetalen aan de staat.

Geen verbod

Het openbaar ministerie had de rechtbank ook gevraagd om de beklaagden een verbod op te leggen om dieren te houden, maar dat heeft de rechter afgewezen. “De boetes en de verbeurdverklaring zijn voldoende om de beklaagden ertoe aan te zetten om de regelgeving in de toekomst wel na te leven.”

De uitspraak is een Europese primeur. Het is de eerste keer dat een strafrechter in Europa een opkoper van honden veroordeelt.

Dierenrechtenorganisatie GAIA reageert verheugd op de uitspraak. “De rechter heeft hiermee duidelijk gemaakt dat het gedaan moet zijn in Europa met de massale import van puppy’s uit het Oostblok”.