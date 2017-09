Uniek: gezamenlijke tifo van Antwerp- en Kortrijkfans

Antwerp en Kortrijk pakken vanavond op de Bosuil uit met een unieke stunt. Beide supportersclans zullen bij het competitietreffen één grote gezamenlijke tifo tonen. Een die zowel over het bezoekersvak als het thuisvak van Tribune 3 te zien zal zijn.

“Op die manier zal de hele tribune rood-wit kleuren, de clubkleuren van zowel Antwerp als Kortrijk”, zegt Steffen Peelman van Act as One. “Omdat Kortrijk ook rood-wit als clubkleuren heeft, dachten we eraan hen erbij te betrekken. Ze hebben direct ja gezegd. Voor ons valt alles samen. We doen de actie op de familietribune, die onze toekomst symboliseert. We willen een goede band opbouwen met de fans van andere clubs én we hebben oog voor traditie door een spandoek te hangen met het opschrift ‘Rood en wit, de liefdevolle kleuren’. De Antwerpfans willen met deze actie tonen dat voetbal een feest moet zijn.”