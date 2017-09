Weyts na dodelijk ongeval door gsm-gebruik: “Politie moet strenger controleren”

Wommelgem - Na een dodelijk ongeval op de E34 in Oelegem, waarbij de 40-jarige bestuurder van een bestelwagen om het leven kwam, pleit Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) voor strengere politiecontroles op gsm-gebruik achter het stuur. Getuigen zeggen dat de chauffeur allicht onoplettend was omdat hij met zijn smartphone bezig was.

“Nu zijn er controles, maar die zijn minimaal”, zegt Weyts. “Mensen moeten worden beschermd tegen zichzelf, dat is nog eens pijnlijk duidelijk geworden.” Een Poolse bestuurder kwam donderdagochtend om het leven toen hij met zijn bestelwegen achteraan inreed op een file. Wellicht is gsm-gebruik de oorzaak van het ongeval.

Weyts: “We hebben meer politiecontrole nodig. Ik weet dat het zeer arbeidsintensief is om dit te kunnen realiseren, maar we moeten het echt wel doen.”

Ben Weyts. Foto: Photo News

Sinds juli kunnen bedrijven die ervoor zorgen dat de gsm’s van hun vrachtwagenchauffeurs geblokkeerd worden, subsidies aanvragen. “Het is een systeem waarbij het gsm-signaal en internetsignaal worden verstoord, zodra de vrachtwagen begint te rijden.” Weyts wil dat andere bedrijven dat ook in bedrijfswagens installeren.

Volgens de minister gebeuren er nog meer ongevallen die veroorzaakt worden door gsm-gebruik, maar is dat niet altijd even duidelijk. “Daarom starten we met een intensieve mediacampagne via alle mogelijke kanalen om gsm-gebruik in de wagen te ontraden.”