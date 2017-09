Antwerp Giants stoot door in Champions League, wedstrijd tegen Limburg United meteen uitgesteld

Antwerp Giants plaatste zich ten koste van Lulea voor de tweede kwalificatieronde van de Champions League. Zondag (17u30, Lotto Arena) en dinsdag wacht een clash met het Russische Novgorod. De competitiestart in de EuroMillions League tegen Limburg United wordt meteen uitgesteld.

De Giants waren in het eerste kwart baas via Dave Dudzinski (16 punten, 7 rebounds) en Paris Lee: 22-14. Lulea reageerde naar 25-25 en bleef via Brandon Rozzell tot 32-32 aanklampen. Jason Clark leidde de Giants naar een 42-37 bonus halfweg. Bij 52-40 en na een dunk van Hans Vanwijn (6 punten, 12 rebounds) zaten de Giants op rozen. De Zweedse kampioen reageerde naar 59-56. De Sinjoren begonnen het slotkwart toch met een 64-56 bonus en trokken door naar 71-58. Vooral Brandon Rozzell (24 punten) deed Antwerp Giants pijn en bij 73-71 was alles opnieuw open. Jason Clark (23 punten, 5 assists) leidde in de slotfase de Giants naar winst (83-74) en kwalificatie voor de tweede voorronde van de Champions League.

Antwerp Giants-BC Lulea 83-74

Antwerp Giants: (28 op 54 shots, waarvan 9 op 23 driepunters, 18 op 24 vrijworpen en 20 fouten) CLARK 10-13, KALINOSKI 4-3, VANWIJN 2-4, DUDZINSKI 11-5, BAKO 2-0 , Lee 6-0, Donkor 0-7, Vervoort 0-0, Marelja 6-5, Schoepen 1-4

BC Lulea: (26 op 57 shots, waarvan 11 op 35 driepunters, 11 op 18 vrijworpen en 24 fouten) ROZZELL 13-11, ANZULUNi 6-6, LIDEN 4-3, ANDERSON 5-1, UPSHUR 9-5, Rönqquist 0-5, Hansson 0-0, Massamba 0-0, Arvidsson 0-0, Saks 0-4, Kearney 0-2

Kwarts: 22-14, 20-23, 22-19, 19-18