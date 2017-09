Wat gebeurt er als een 11-jarige luisteraar een spreekbeurt geeft over Peter Van De Veire? Dan geeft die er toch gewoon één terug. De MNM-presentator twijfelde geen seconde toen hij de redevoering van Kenza had gehoord en trommelde ook radio-dj Julie Van den Steen op om Kenza Zougagh uit Vilvoorde te gaan verrassen in haar klas… Met een spreekbeurt over zichzelf, natuurlijk.