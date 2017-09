Zoersel - Tijdens Halle-kermis staan tal van activiteiten op het programma

Zondag 24 september staat een jaarmarkt en een rommelmarkt opgesteld in de Lindedreef. Ook de jongelui kunnen er terecht tijdens een kinderrommelmarkt. Iedereen kan deze markten bezoeken van 8 tot 14u. De organisatie berust bij KVLV Halle en Landelijke Gilde Halle-Sint-Antonius.

Zaterdagnamiddag is er in Halle de Stratenloop en maandag en dinsdag zijn er volksspelen in de cafés.