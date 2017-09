Gemeente wil via enquête weten waar en hoe inwoners in de toekomst willen wonen

Malle - De gemeente Malle wil haar inwoners aan het denken zetten over hoe ze in de toekomst willen wonen, zodat het beleid daarop kan inspelen. Daarom wordt hen gevraagd een enquête in te vullen.

Dit initiatief kadert in het ruimere project geWOONtebreker van de provincie Antwerpen, waarbij ook de gemeenten Nijlen, Westerlo en Wijnegem zijn betrokken.

Via de website malle.gewoontebreker.be kunnen inwoners aan de hand van enkele stellingen hun eigen ideale woonprofiel voor de toekomst ontdekken. “Met de hedendaagse uitdagingen, zoals de betonstop en de groeiende densiteit, moeten we nadenken over hoe we in de toekomst met elkaar kunnen samenleven”, stelt stedenbouwkundig ambtenaar Hans van der Heyden.

“Daarbij willen we natuurlijk niet inboeten aan het prachtige groene imago van onze gemeente”, valt huisvestingsambtenaar Lies Aernouts hem bij. “De dienst Ruimtelijke Ordening hoopt op ongeveer 1500 ingevulde exemplaren. Op die manier creëren we voldoende basis voor een mogelijk toekomstig beleid”, pikken burgemeester Harry Hendrickx (DBM) en schepen Wouter Patho (N-VA) in.

Voor het project werkt de gemeente Malle samen met de provincie Antwerpen. Gedeputeerde voor Wonen Peter Bellens (CD&V) ziet het zo: “Onze manier van wonen zal de komende jaren ingrijpend veranderen. Dat heeft ook een effect op de beschikbare ruimte, op de manier waarop we ons verplaatsen enz. Het is belangrijk dat lokale besturen samen met hun burgers op zoek gaan naar antwoorden op de uitdagingen van morgen. De dynamiek die nu in Malle ontstaan is, zal ongetwijfeld ook andere gemeenten inspireren.”

De online bevraging vind je terug op malle.gewoontebreker.be en kan op elke computer ingevuld worden. Om de test nog toegankelijker te maken, werden in de bibliotheken van West- en Oostmalle twee zuilen geïnstalleerd waarop inwoners tot 13 oktober de bevraging kunnen invullen. Het staat iedereen vrij om daarna de resultaten te delen op Facebook of Twitter. “Ik ben benieuwd of de Mallenaren al rijp zijn voor bij voorbeeld co-housing of andere alternatieve woonvormen”, besluit de burgemeester.