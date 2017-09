Netflix haalt penis uit Maya de Bij

Netflix heeft een aflevering van de tekenfilmreeks Maya de Bij verwijderd omdat er een penis in verborgen zat.

De zaak ging een paar dagen geleden aan het rollen toen een Amerikaanse vrouw een filmpje op Facebook postte. Chey Robinson was samen met haar dochter naar Maya The Bee aan het kijken toen ze op de schors van een boom de schaduw van een penis zag verschijnen. Die zat verborgen in aflevering 35 van het eerste seizoen.

Netflix heeft verder geen commentaar gegeven op de zaak. De streamingdienst maakt de reeks ook niet zelf. De bij is in handen van Studio 100. In Gazet van Antwerpen zei Hans Bourlon, CEO van Studio 100, dat het wellicht om een misplaatste grap van een tekenaar gaat ‘Dat vermoed ik toch als ik het beeld zie. Ze hebben er wellicht eens goed mee gelachen. Ik heb natuurlijk liever dat ze het niet doen, het is niet professioneel.’

Het is niet de eerste keer dat programmamakers zo’n grap uithalen. Zo had Kabouter Plop vijftien jaar lang een naaktschilderij van kinderen in zijn Melkherberg hangen. Ook in Disney-films willen weleens schunnige insinuaties opduiken.