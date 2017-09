Actrice Barbaria Sarafian herkanst in ‘De Slimste Mens ter Wereld’

Ook actrice Barbara Sarafian (49) waagt dit najaar haar kans in De Slimste Mens ter Wereld. Ze zal zich willen bewijzen, want in 2013 werd ze na twee afleveringen gewipt door het fenomeen Lisa Smolders.

De tweede keer moet de goede keer worden voor de veelgevraagde actrice uit series als ‘Beau Séjour’ en films als ‘Everybody Happy’. In 2013 botste Barbara Sarafian in haar tweede aflevering op Lisa Smolders, de toen 27-jarige presentatrice van Studio Brussel die ook deelnam in het jaar waarin Gilles De Coster met de eindzege ging lopen.

Opvallend was de verbetenheid waarmee Sarafian speelde: ze verscheen in het zwart gekleed met een grote donkere bril om de foto’s en filmpjes zo goed mogelijk te kunnen bekijken en gaf tegenover presentator Erik Van Looy toe dat ze er alles aan zou doen om te winnen. “Het is genetisch bepaald, denk ik. Ik kan niet tegen mijn verlies. Als het toch zou gebeuren, zal ik me inhouden. Ik ga niet groen worden, maar bij verlies zou er wel meubilair kunnen sneuvelen.”

Barbara Sarafian won haar eerste aflevering met voorsprong, maar mocht bij de tweede al naar huis.

De actrice is niet de enige die vanaf oktober mag herkansen in het alweer vijftiende seizoen. Ook Jean-Marie Dedecker, goed voor vier deelnames in 2004, doet opnieuw mee. Andere deelnemers zijn Johan Boskamp, Bart Somers, Sean Dhondt, Evi Hanssen, Dina Tersago, Heidi Van Tielen, Goedele Wachters, Björn Soenens, Xavier Taveirne en Jens Dendoncker.

De Slimste Mens ter Wereld, vanaf oktober op Vier.