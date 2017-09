Kris Peeters licht Ryanair door: “Zo’n praktijk is een brug te ver”

Inspecteurs van de FOD Economie hebben van minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) de opdracht gekregen om Ryanair volledig door te lichten. Het gaat niet alleen om de geschrapte vluchten, Peeters wil ook weten of de vliegmaatschappij zich schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken. In dat geval riskeert Ryanair stevige boetes.

Toen de Ieren maandag aankondigden dat ze tot eind oktober minstens 294 Belgische vluchten schrappen, beval minister Peeters prompt een onderzoek om na te gaan of het bedrijf passagiers in deze zaak heeft misleid. Maar naast dat onderzoek, zo blijkt nu, loopt ook een tweede, grondige doorlichting. Die is er gekomen na een reeks andere klachten. Zo klaagde parlementslid Wim Van der Donckt (N-VA) afgelopen zomer nog aan dat Ryanair passagiers die samen willen zitten opzettelijk uit elkaar zou zetten als ze niet bereid zijn extra te betalen. “Zo’n praktijk is een brug te ver”, aldus minister Peeters in een schriftelijk antwoord aan Van der Donckt. “Ik heb aan de FOD Economie opdracht gegeven dit voort uit te diepen en meer algemeen een grondig onderzoek te voeren naar de praktijken van de betrokken onderneming.”

Foto: BELGA

Oneerlijke praktijken

Het kabinet-Peeters bevestigt dat het gaat om een onderzoek naar prijsaanduiding en oneerlijke handelspraktijken, zoals het mogelijk onjuist en onvoldoende informeren van consumenten, het negeren van terugbetalingen en het aan de laars lappen van gedragscodes. Indien de Ieren betrapt worden op inbreuken, riskeren ze een waarschuwing, boetes die in de tienduizenden euro’s kunnen lopen of een proces-verbaal dat de inspecteurs aan het parket overmaken.

Parlementslid Van der Donckt is tevreden met de grondige doorlichting. “Het is dringend tijd dat er serieuze vragen worden gesteld bij de manier waarop een bedrijf dat 1,3 miljard euro winst maakt handel drijft en met haar klanten omgaat”, zegt hij. “Of Ryanair bij een eventuele terechtwijzing zich ook gaat schikken, zal nog moeten blijken.”

Intussen is de storm rond de honderden afgelaste vluchten nog niet gaan liggen. Ryanair-topman Michael O’Leary dreigt ermee de vakanties van piloten in te korten om nog meer annulaties te voorkomen. Hij zou de komende weken ook 125 piloten extra in dienst nemen.

Vanochtend om 10u vervalt het ultimatum waarin een aantal piloten betere werkomstandigheden eist. Er volgen mogelijk nog acties.