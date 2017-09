Van een toonmoment voor jonge ondernemers tot yogastudio

Borgerhout - Op de Gitschotellei 250 verzamelen acht creatievelingen. Magali Marinus uit Berchem is de vrouw achter Mini et Moi, een box die quality time belooft voor ouder en kind. “Ik vond inspiratie bij HelloFresh. Waarom geen doos aanbieden waarmee je met het kind een fijne dag kan doorbrengen?”, dacht ik. “Of ik in deze buurt nu ook een eigen zaak ga beginnen? Daar heb ik eerlijk gezegd nog niet over nagedacht.”

Dezelfde boodschap hebben Kim Bollaert en Sharon Lichtfeld van The Patch Club die originele ‘patches’ op een coole jeansvest borduurt. “Voor ons is dit meer een toonmoment. We zijn allebei illustrator. ...