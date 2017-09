Heldere vuurbol gespot boven ons land: dit is de verklaring van het fenomeen

Zowel boven België als Nederland was er donderdagavond een heldere vuurbol zichtbaar. Volgens weerman Frank Deboosere gaat het om een klein steentje dat met tienduizenden kilometers per uur door de dampkring vliegt.

“Soms flitst er een heel, heel heldere vallende ster door de hemel: een vuurbol. In werkelijkheid gaat het om een klein steentje, met een diameter van één cm of meer, dat met een snelheid van tienduizenden kilometers per uur vergaat in de dampkring”, schrijft Frank Deboosere op zijn website. “Dat doet de lucht fel oplichten. Zo komt het dat we een vuurbol zien.”

“Als het gaat om een heel helder exemplaar, zo helder als de volle maan, is het interessant om de baan van het object te berekenen. Daarvoor hebben we veel waarnemingen nodig. Meestal is het leven van een vuurbol immers erg kort: in één à twee seconden is alles voorbij. Mensen worden dus verrast door de vuurbol en dat leidt tot een onnauwkeurige waarneming. Men zal ook de duur van het fenomeen overschatten.”