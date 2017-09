195.000 euro voor uitbreiding buddysysteem tegen armoede

Antwerpen -

Het project ArmenTeKort (ATK) in Antwerpen, dat mensen in armoede helpt door hen te koppelen aan een zogenaamde buddy die hen bijstaat, krijgt een subsidie van 195.000 euro. Dat heeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans ­­(N-VA) beslist. “Door het sociale netwerk van de kwetsbare gezinnen te versterken, stimuleren we hen om zelfredzaam te worden,” zegt Homans.