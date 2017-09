Onbekende zet dronken Barney op gecrashte trein

Antwerpen / Antwerpen 2018 -

De trein die afgelopen weekend in het Centraal Station niet op tijd kon stoppen en tegen een stootblok aanreed, is voorlopig niet meer in gebruik. Hij staat stil zolang het onderzoek nog loopt. De oorzaak is nog niet bekend. Er wordt wel gespeculeerd. Volgens een onbekende graffitikunstenaar zou ­Barney uit de tv-reeks The Simpsons er iets mee te maken hebben