Astana-renner Oscar Gatto maakt lelijke val op training

De Italiaan Oscar Gatto is donderdag onderuitgegaan tijdens een trainingsritje. Gelukkig voor de Astana-renner ving zijn helm de zwaarste klap op, maar hij houdt er toch meerdere verwondingen in het aangezicht aan over.

Na de valpartij werd Gatto onderzocht in het ziekenhuis. Daar konden de dokters geen breuken vaststellen, zo laat Astana weten op de teamwebsite. De sprinter heeft wel tal van schaafwonden, vooral in het aangezicht.

De 32-jarige Italiaan, ex-winnaar van Dwars door Vlaanderen en een Giro-etappe, moet zeker een week totale rust nemen. Mogelijk zit zijn seizoen erop “want de gezondheid van de renner komt eerst”, aldus Astana.

We have to say a huge thank to our helmets @limar_helmets. This really saved @gatto_oscar today... pic.twitter.com/ER99P4mrvd