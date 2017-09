Wijnegem - Naar aanleiding van hun tiende deelname aan Wijnegem Autoluw, kregen drie buurten een speciaal straatnaambord overhandigd door schepen van Mobiliteit Luc Monsieurs (Durf!).

Wijnegem Autoluw blijft een fenomeen. Liefst 26 straten of wijken organiseerden iets in hun -voor de gelegenheid autovrij gemaakte - straat. In de buurt van het Shopping Center waren zelfs twee comités ...