Turnhout - Een kaarsje aansteken in een echte kapel op een festival of op een jeugdkamp? Dat is vanaf nu mogelijk dankzij de gloednieuwe pop-upkapel van het bisdom Antwerpen.

De houten kapel is demonteerbaar, past in een aanhangwagen en is gemakkelijk op te stellen. Het bisdom Antwerpen lanceerde donderdag op de Vrije Technische Scholen in Turnhout (VTST) een eigen pop-upkapel. ...