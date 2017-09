De Britse politie heeft donderdag naar eigen zeggen twee mannen vrijgelaten die in verband met de ontploffing in de Londense metro waren gearresteerd. Zij worden niet verder vervolgd.

Het gaat om de 21-jarige man die zaterdagavond laat in het Londense Hounslow was gearresteerd en een 48-jarige man die woensdag in het Welshe Newport is gearresteerd, aldus de politie.

Vier andere mensen blijven in hechtenis.

(belga)