Ongeslagen wereldkampioen bij halfzwaargewichten Andre Ward kondigt afscheid aan

Wereldkampioen boksen bij de halfzwaargewichten Andre Ward gaat op 33-jarige leeftijd met pensioen. Dat kondigde de Amerikaan, die in zijn categorie geen enkele kamp verloor, donderdag zelf aan.

“Ik trek mij terug omdat mijn lichaam de hardheid van deze sport niet meer kan dragen”, gaf Ward als reden waarom hij de handschoenen opbergt. “Daarnaast is ook mijn verlangen om te vechten verdwenen.” De Amerikaan had de titels van zowel de WBA, de IBF als de WBO in handen, en kan een perfect rapport van 32 overwinningen en geen enkele nederlaag voorleggen.

“Het fysieke aspect van het boksen begon niet alleen in de ring door te wegen, maar ook op training. Ondanks alles ben ik doorgegaan, maar nu voel ik dat mijn moment gekomen is.” Ward werd in 2004 ook olympisch kampioen, en won op 18 jni in Las Vegas nog zijn laatste kamp tegen de Rus Sergey Kovalev.