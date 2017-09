Heist-op-den-Berg - Gemeenteraadslid Joris De Preter (N-VA) uit Wiekevorst (Heist-op-den-Berg) heeft zijn ontslag gegeven en stapt uit de politiek. Het schonk hem nog maar weinig voldoening.

De Preter had eerder zijn partij ingelicht en maakte deze week zijn ontslag officieel per brief. “Ik was sowieso niet meer van plan om me verkiesbaar te stellen voor de verkiezingen van volgend jaar. ...