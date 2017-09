Antwerps schepen Ludo Van Campenhout gaat opnieuw in behandeling voor alcoholverslaving

Antwerps schepen en Vlaams parlementslid Ludo Van Campenhout (N-VA) gaat zich opnieuw laten behandelen voor zijn alcoholverslaving. Van Campenhout is in Antwerpen schepen voor Personeel, Markten en Foren, Publiek Domein, Sport en Diamant. Hij kampte eerder al met een alcoholprobleem.

“De voorbije maanden heb ik samen met mijn arts geprobeerd om mijn alcoholprobleem te bedwingen”, aldus Van Campenhout in een mededeling. “Dankzij de steun van mijn collega-schepenen en het harde werk van mijn medewerkers ben ik mij tijdens die periode ook blijven inzetten voor de stad die ik zo graag zie. Ik zou de Antwerpenaar tekort doen als ik mij niet ten volle zou kunnen geven. Al twintig jaar geef ik hart en ziel voor onze stad. Maar het is moeilijk om mijn ziekte onder controle te krijgen. Ik heb ingezien dat ik niet op alle fronten tegelijk kan zijn.”

“Daarom zal ik tijdelijk een stap terug nemen om mij onder strikte medische begeleiding voor mijn ziekte te laten behandelen. Want ik wil niets liever dan deze stad terug gezond mee te besturen. Er is niets mooier. Niets dankbaarder. Tot gauw”, sluit hij af.

De Wever: “Een moedige stap”

Antwerps burgemeester Bart De Wever gaat het college voorstellen om de bevoegdheden van Van Campenhout over te nemen. “Ludo heeft een uitstekend kabinet waarop ik kan vertrouwen om zijn verantwoordelijkheden in goede banen te leiden”, klinkt het bij De Wever. “De tijdelijke stap terug die Ludo neemt, is een noodzakelijke stap. Een moedige stap. Een stap waarin ik hem volledig ondersteun. Ik hoop hem snel in goede gezondheid terug te zien.”

Begin 2012 volgde Van Campenhout een ontwenningskuur van drie weken in Curaçao. Eind maart van dit jaar ging hij opnieuw in behandeling.