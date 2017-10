Expo door KSA Berkven in de bib

Geel - KSA Berkven is een jeugdbeweging voor jongens van 6 tot 16 jaar, maar er worden ook activiteiten georganiseerd voor ‘oudere’ leden. Een van deze activiteiten is ‘de uitdaging’. De uitdaging van het voorbije jaar was het maken van een collage over ‘Berkven, de jeugdbeweging’.

Wat denken en voelen de leden als ze terugdenken aan hun tijd bij de jeugdbeweging? Welke herinneringen willen ze vastleggen in een collage?

De resultaten van deze opdracht kan je tot zaterdag 28 oktober 2017 bewonderen in de bibliotheek.