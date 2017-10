Geel - Vanaf maandag 2 oktober 2017 neemt de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie in opdracht van de Europese Unie bij een aantal gezinnen in Geel een enquête af.

Het betreft een enquête naar de arbeidskrachten. Met de resultaten van de enquête worden internationaal vergelijkbare arbeidsmarktstatistieken opgemaakt.

De betrokken personen werden per brief op de hoogte gebracht. De enquêteur heeft een legitimatiekaart bij. De deelname aan de enquête is verplicht.