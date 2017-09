Brasschaat - Etienne Jevenois uit Hoevenen heeft een uitzonderlijke collectie historische kinderwagens. De man stelt ze voor het eerst tentoon op 15 oktober tijdens het evenement Winter op Wielen in Brasschaat.

Etienne kocht in 1988 in de Marollen in Brussel een oude kinderwagen om zijn zwangere echtgenote te verrassen. Hij lapte de kinderwagen helemaal op. Later verkocht hij ze, maar toen zijn eerste kleinkind ...