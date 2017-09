Antwerpsupporters krijgen toch GAS-boete voor Bengaals vuur: “Spelers stonden zelf ook met vuurwerk op de bus”

Antwerpen -

Verschillende Antwerpsupporters die op 9 april Bengaals vuur hebben afgestoken tijdens de kampioenenviering van Royal Antwerp FC, hebben daar deze week een GAS-boete voor in de bus gekregen. “Er werden die dag 11 pv’s opgemaakt”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Vuurwerk is verboden in Antwerpen, en zeker op een groot evenement is het erg gevaarlijk.”