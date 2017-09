Robbe de Hert signeert tijdens voorstelling heruitgave ‘Gaston’s War’

Antwerpen - Robbe de Hert, gisteren/woensdag 75 geworden, is weer hot in Vlaams filmland. Nadat ‘de Robbe’ via crowdfunding de nodige financiën bijeengekregen heeft om zijn droomproject ’Hollywood aan de Schelde’ te regisseren, werd donderdag in het Antwerpse filmhuis Klappei ’Gaston’s War’ voorgesteld, een heruitgave op dvd door Zeno Pictures van de oorlogsfilm die twintig jaar geleden op het bioscooppubliek werd losgelaten.

Zeno Pictures, gespecialiseerd in het horrorgenre, diept wel vaker (bijna) vergeten Vlaamse parels op. Zo was de distributeur reeds verantwoordelijk voor de legendarische Afterman-films en de Dutroux-prent “Blue Belgium” van de Zichemse cultfilmer Rob van Eyck.

Foto: Dirk Kerstens

’Gaston’s War’ is een op ware feiten gebaseerd oorlogsverhaal dat begint in Robbe’s geboortejaar 1942. Centraal staat Gaston Vandermeerssche, een jonge Vlaamse verzetsheld die vluchtelingen door Vichy-Frankrijk en over de Pyreneeën naar veilige gebieden loodst. De rol wordt gespeeld door een toen debuterende Werner De Smedt. Thema van de film, naar het gelijknamige boek van de Amerikaanse journalist Allan Mayer, is de botsing tussen moed en verraad. De verzetslui in België en Nederland staan voor de moed, de manier waarop de Britten hen gebruiken in een strategisch schaakspel met de nazi’s neigt naar verraad. In de figuur van de Spaanse Veronique Sanchez (Mapi Galàn) wordt de kijker bovendien een teugje romantiek aangeboden.

Colin Firth

De internationale cast telt heel wat bekende namen, onder wie Colin Firth, Clive Swift (bekend als Meneer Boucquet/Bucket in de komische BBC-reeks), Sylvia Kristel, Stefan Perceval en Filip Peeters.

De film, een Belgisch-Nederlands-Spaans-Deense coproductie, werd destijds op gemengde gevoelens ontvangen. Het is, in alle objectiviteit, ook niet meteen de sterkste film uit het oeuvre van ‘de Robbe’. De release van De Herts enige oorlogsfilm doet echter verhopen dat ook ander werk van de al enkele jaren met de gezondheid sukkelende Antwerpse filmer -een resem korte films, documentaires als ‘Le filet américain’ en speelfilms als ‘Trouble in Paradise’- via de dvd-markt (weer) de weg naar een groter publiek vinden.