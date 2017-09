Herenthoutenaar Peter Hens haalt (flauwe) grappen uit voor Bart Peeters

Herenthout - Krijgt Peter Hens (30) uit Herenthout Vlaanderen aan het lachen? Hij is een van de acht onbekende grapjassen die in het nieuwe tv­-programma Voor de Leeuwen via sketches, liedjes en ­filmpjes hun talent tonen aan het grote publiek. CittA Kempen trad in het voetspoor van Peter, voelde de stress en spanning tijdens de ­repetities en telde mee af naar de opname. “Ik trad nog nooit voor geld op. Hooguit kreeg ik twee drankbonnetjes. En nu zit ik in het ­programma van de grote Bart Peeters”, lacht hij.

Zondagmiddag aan de Dampoort in Gent. In ­muziekcentrum De Centrale staat Peter Hens in de coulissen tijdens de repetities van Voor de Leeuwen. U kon op tv de eerste twee afleveringen al zien, vandaag ...