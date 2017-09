Schepencollege bezoekt expo ‘Oog van de tornado’

Malle - In de Sint-Laurentiustoren loopt nog tot het einde van september de tentoonstelling ‘Oog van de tornado’, met werk van Anja Meeusen van het PTZE-porseleinatelier en meubelen van het duo Suzy Eggers en Fred Ginée van het houtbedrijf Out-Standing.

Een delegatie van het schepencollege van Malle bezocht de expo en stak de lof niet onder stoelen of banken

Bedoeling is dat de bezoekers tien euro toegang betalen en in ruil daarvoor de expo bezoeken, plus twee kleine gerechtjes (hartig en zoet) en twee cocktaildrankjes (alcoholisch en niet-alcoholisch) krijgen aangeboden.

De expo kunt u in september bezoeken op de volgende dagen: elke donderdag van 19 tot 20u, elke zaterdag van 17 tot 18u en elke zondag (ook zondag 1 oktober) van 15 tot 16u.

De zondagochtenden 24 september en 1 oktober is er om 10u de mogelijkheid tot het nemen van een uitgebreid ontbijt voor 22 euro met gezonde smoothies, ambachtelijk bereid vlees (onder meer potjesvlees), kaas en confituur en twee dessertje.

Info en reserveringen: 03.310.05.14 (Toerisme Malle) of toerisme@malle.be, www.toerisme-malle.be