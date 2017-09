Turnhout -

De Kempen mogen dan stil zijn, onze streek is wel groter dan de meeste ­mensen denken. De Antwerpse ­Kempen, Limburgse Kempen, Nederlandse Kempen, noem maar op. En nee, het stopt daar niet. Zelfs in ­Amsterdam kom je de Kempen tegen. Hoezo? Lees even mee…