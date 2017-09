Bouw van gedeeltelijk ondergrondse school in Antwerps Rivierenhof gestart

Deurne - In het groendomein Rivierenhof in Antwerpen is donderdag de symbolische eerstesteenlegging gebeurd van de nieuwbouw van avAnt, het voormalige Sint-Godelieve-instituut van de provincie Antwerpen. De secundaire school, die nu 382 leerlingen telt, breidt uit met 220 plaatsen omdat de opleidingen grafisch ontwerp en mode erg populair zijn en het er nu al behoorlijk krap is. Opmerkelijk is dat een groot deel van de nieuwbouw ondergronds gaat om de parkomgeving niet te verstoren, en op die manier zelfs geïntegreerd wordt in een van de ingangen van het Rivierenhof.

De nieuwbouw is een behoorlijk futuristisch uitziend ontwerp van AAA-Architectuuratelier Ambiorix dat rekening houdt met de omgeving, maar ook met de noden van de opleidingen. “Voor ateliers voor grafisch ontwerp en mode heb je veel licht nodig, liefst daglicht, dus komen er her en der lichtkoepels”, zegt provinciaal gedeputeerde voor Onderwijs Inga Verhaert (sp.a).

“Tegen april 2018 zou het nieuwbouwgedeelte klaar zijn, daarna begint de renovatie van het historische schoolgebouw uit de jaren 1920. In 2019 zouden alle werken afgerond moeten geraken, tot dan zal een deel van de leerlingen in containerklassen les volgen.”

De provincie investeert ruim 12 miljoen euro in het project. Het kadert in een bredere uitbreidingsoperatie van het Antwerps provinciaal onderwijs, dat zich op die manier wil voorbereiden op de te verwachten capaciteitsnoden die er nu al over alle netten heen zijn in het basisonderwijs en die tegen 2020 in het secundair onderwijs verwacht worden.

“We creëren in totaal een duizendtal extra plaatsen”, zegt Verhaert. “Dat is 20 procent van alle extra plaatsen die in de provincie nodig zijn, een stevige inspanning dus voor een klein onderwijsnet als het onze.”