Met actrice Evelien Bosmans terug naar Mol: “Ik ben trots op waar ik vandaan kom”

Mol - Actrice Evelien Bosmans (27) verhuist tijdelijk van Antwerpen naar Neverland. Samen met haar Lost Boys en theaterwerkplaats HetGevolg in Turnhout tast ze in een nieuwe productie de grenzen af van ­onze fantasie. Evelien houdt van ­reizen, door ruimte en tijd. Dus trekt CittA ­Kempen met haar op pad, naar de plekken waar het allemaal begon voor het meisje uit Mol. Met een lief Van Geel.

De klokt tikt tien. Nog geen Evelien te zien. Nochtans spraken we duidelijk af in de Zebra. En zo veel zebra’s zitten er niet in Mol. De hippe koffiebar vernoemd naar het pyjamapaard verhuisde afgelopen ...