Bende met 23 zware criminelen gaat vrijuit omdat niet duidelijk is wie welke rol speelde

Antwerpen -

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft het dossier tegen 23 leden van een criminele bende onontvankelijk verklaard omdat volgens de rechtbank niet duidelijk uit het dossier bleek wie juist welke rol speelde en welke concrete aanklacht er tegen elk lid van de bende was. Negen van hen werden wel schuldig bevonden aan een geplande aanslag op een man in Antwerpen en kregen daarvoor straffen tot 20 maanden, veelal met uitstel omdat de redelijke termijn was overschreden.