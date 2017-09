Fans ontdekken de echte naam van Rihanna

Popster Rihanna brengt kledingcollecties uit voor Puma uit onder de naam ‘Fenty’ en ook haar beautylijn heet zo. Veel fans vroegen zich echter af wat de naam betekent, zochten én vonden het antwoord op Google. Het is de echte familienaam van Riri, wat tot veel uitzinnige reacties leidt op Twitter.

De 29-jarige Rihanna, die hits als ‘Umbrella’, ‘Work’ en ‘Diamonds’, op haar palmares heeft staan, heet voluit eigenlijk Robyn Rihanna Fenty. Geen geheim, want de informatie staat gewoon op Wikepedia, al waren veel fans er blijkbaar nog niet van op de hoogte. Tot nu, wat tot een resem grappige reacties leidt op Twitter. Een overzicht:

When you figure out that Fenty is @rihanna last name pic.twitter.com/RONHwjS4Cx — Grace Jones' Spirit (@Hadiya_Spalding) 19 september 2017

FENTY IS RIHANNA'S LAST NAME SAY WHAT ???????? I am the worst fan ever pic.twitter.com/Kp4D6HbdF3 — HENSLEY (@HensleyU) 12 september 2017

I just found out that Fenty is actually Rihanna's last name pic.twitter.com/Sd7lDZFpRi — Bea Nicor (@beanicor) 20 september 2017

Fenty is actually Rihanna's last name. Mind. Blown. pic.twitter.com/tQBVf4R1zy — ReemOmeirat (@ReemOmeirat) 20 september 2017

I, the idiot, didn't know Rihanna's last name was Fenty so I'm sitting here in class like wait...so that's why pic.twitter.com/GjWu1XNSZV — zooey101 (@bullssoxfan23) 19 september 2017

Just found out Fenty is Rihanna's surname and not just a made up word — Rhianna ?? (@rhiannaoliviab) 14 september 2017