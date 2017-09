N-VA-fractie verlaat parlement uit protest tegen nazispotprent, Francken dient klacht in

De N-VA-fractie is donderdagmiddag uit het parlement gelopen bij wijze van protest tegen de collage waarop N-VA staatssecretaris Theo Francken te zien is als nazisoldaat. Dat gebeurde toen Ecolo-Kamerlid Benoît Hellings aan het woord kwam. De prent werd gemaakt door de jongerenafdeling van die partij. Later op de dag raakte bekend dat de staatssecretaris een klacht voorbereidt.

Hellings stelde een vraag aan vicepremier Jan Jambon over de Soedanese delegatie die Francken afgelopen weekend ontving om vluchtelingen in het Brusselse Maximiliaanpark te identificeren. Daarop stond de N-VA-fractie op en verliet de zaal.

Nazi-afbeelding

De Vlaams-nationalisten reageerden met hun actie op een opvallende afbeelding die de jongerenafdeling van Ecolo, de Franstalige tegenhanger van Jong Groen, woensdag online zette. Op de prent is Francken te zien in een Nazi-uniform en wordt hem verweten verantwoordelijk te zijn voor de “confiscatie en plundering van persoonlijk bezit”, dat hij “geplande invallen” organiseert bij “mannen, vrouwen en kinderen” en dat hij “samenwerkt met een president die beschuldigd wordt van genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden”.

“We zouden het opnieuw doen”

In een interview met De Standaard zegt Laura Goffart, co-voorzitter van Ecolo J, donderdag dat het puur een actie van de Franstalige jongerentak betrof. Zowel Ecolo als Groen en Jong Groen waren er niet van op de hoogte. “Wij hebben dit zelf beslist en uitgevoerd. Wij zijn niet hetzelfde als Ecolo. We zijn het trouwens ook niet altijd met hen eens”, aldus Goffart. “Wij wilden een aantal dingen duidelijk maken, we hadden geen andere keuze.”

Op excuses hoeft Francken niet rekenen, vervolgt de co-voorzitter. “We excuseren ons bij de mensen die hierdoor gechoqueerd zijn, maar niet bij Theo Francken. Hij zou zich beter excuseren voor zijn beleid en het bijsturen”, klinkt het. “We zouden het opnieuw doen. De woede bij de jongeren over de aanpak van Francken mag gehoord worden.”

Francken dient klacht in

Francken wil het daar allerminst bij laten en tilt er zwaar aan dat hij geen excuses krijgt. “Integendeel, ze lijken er vooral fier op te zijn”, zegt de staatssecretaris. De N-VA-er bereidt een klacht voor tegen de “auteurs van de foto”. Over welke vorm die klacht zal aannemen - “een strafklacht, een burgerlijke klacht, stappen bij Unia...” - zal Francken nog overleg plegen met zijn raadsheren en -dames.“Ik pik dit niet. Ze plaatsen zich buiten het democratisch debat”, licht de staatssecretaris toe.