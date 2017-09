Dodentol opgelopen tot 250 na aardbeving Mexico

Na de zware aardbeving in Mexico is het aantal dodelijke slachtoffers opgelopen tot 250, zo meldt de Mexicaanse zender Televisa op gezag van de autoriteiten. Alleen al in Mexico-Stad kwamen 115 mensen om het leven.

De school Enrique Rébsamen in het zuiden van Mexico-Stad is het symbool geworden van de ramp die de aardbeving veroorzaakte. Meer dan 21 leerlingen kwamen om in het puin. De hulpverleners zijn verwikkeld in een race tegen de klok om onder meer nog een vermoedelijk 12-jarig meisje levend vanonder het puin te halen.

“Op dit moment weten we dat minstens één meisje nog levend binnen zit”, aldus admiraal Jose Luis Vergara aan de zender Foro TV, die aan CNN is verbonden. De Mexicaanse legerofficier waarschuwde weliswaar voor premature berichten dat de redding van het meisje nakend is.

De kans om nog overlevenden te vinden, slinkt elk uur. Volgens een hulporganisatie gespecialiseerd in dergelijke reddingen, hebben slachtoffers gedurende drie dagen een kans om zo’n ramp te overleven.