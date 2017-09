Gevaarlijke taferelen op snelweg: Man wil vanuit raam van rijdende wagen vuistslag uitdelen, maar gaat hard tegen het asfalt

Vreemde taferelen op een snelweg in Saudi-Arabië, waar een bestuurder en zijn passagier wel erg gevaarlijke manoeuvres uithaalde om een andere automobilist aan te vallen. Op amateurbeelden is te zien hoe een van de heethoofden zelfs uit zijn autoruit hing om een vuistslag uit te delen. Het bleek geen goed idee: niet veel later zwaaide zijn portier open en viel de man onvermijdelijk uit de wagen.

Wat de mannen bezielde om de andere automobilist aan te vallen, is vooralsnog onduidelijk. Het gevaarlijke schouwspel startte toen ze met hun wagen naast een zwarte SUV reden. De passagier stak uit lichaam uit de autoruit en probeerde onmiddellijk een vuistslag uit te delen naar de bestuurder, maar dat mislukte. Met een snel uitwijkmanoeuvre naar rechts kon het slachtoffer de aanval net op tijd ontwijken.

Daarmee was de heisa echter nog niet ten einde. Pas nadat de bestuurder van de zwarte SUV zelf roekeloze manoeuvres deed door te slalommen over de snelweg, kon hij toevallig de aanvaller uitschakelen. Bij een zoveelste aanvalspoging hing hij iets te ver uit het raam, waardoor zijn portier openging en hij onherroepelijk uit de wagen viel. Gelukkig liet zijn bestuurder de wagen meteen stilstaan langs de kant van de snelweg om hem terug op te pikken.

Sinds de beelden enkele dagen geleden op Liveleak terechtkwamen, is de video al duizenden keren bekeken. Of de mannen na de val opnieuw voor opschudding zorgden op het wegdek, is niet geweten.