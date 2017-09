Belgisch kampioene Jolien D’hoore heeft nieuw team voor volgend seizoen

Jolien D’hoore rijdt vanaf 2018 voor een andere ploeg. De 27-jarige Belgische kampioene tekende een contract bij het Australische Orica-Scott. “Dit team heeft een goeie mix van ervaren rensters en jongeren”, aldus D’hoore op de website van de ploeg. “Ik ken enkele rensters en ze hebben dit jaar indruk op mij gemaakt.” Jolien D’hoore reed de voorbije drie seizoenen voor Wiggle-High5.

“We zijn zeer opgetogen dat we Jolien D’hoore wisten vast te leggen voor het komende seizoen”, aldus sportief directeur Gene Bates. “We volgen haar al een tijdje, het is goed dat er nu een opportuniteit was om samen te werken. Jolien heeft al enkele van de grootste wielerwedstrijden ter wereld gewonnen en we hopen haar een omgeving te bieden waar ze kan blijven presteren. Haar sterke punten liggen natuurlijk in de sprint, maar ik hoop dat ze haar veelzijdigheid kan uitspelen in de volgende jaren.”