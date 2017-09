Van Avermaet hoopvol na verkenning: “Dit is een parcours waarop ik wereldkampioen kan worden”

De Belgische profs verkenden vandaag het parcours in het Noorse Bergen, waarop zondag de wegrit wordt gereden. Greg Van Avermaet start naast Philippe Gilbert als kopman bij de Belgen en was achteraf tevreden: “Dit is een parcours waarop ik wereldkampioen kan worden.”

Greg Van Avermaet reed samen met Jasper Stuyven, Tiesj benoot en Oliver NAesen vier rondjes, waarna hij terugkeerde naar het hotel.

“Ik ben blij met wat ik gezien heb, dit is een parcours waarop ik wereldkampioen kan worden”, was de eerste reactie van Greg Van Avermaet”, die duidelijk blonk van het vertrouwen. “Het is niet zo lastig als ik had verwacht maar het is wel technisch. Zeker met de regen, zoals vandaag, maar zondag blijft het wellicht droog dus dat valt moeilijk te zeggen.”

“Sommige delen waren best lastig”, vond ook Jasper Stuyven. “We hadden vandaag wind in de rug en zo konden we naar boven vliegen. Maar in de aankomstzone langs het water stond de wind dan weer op kop, zodat je in de koers hier moeilijk vooruit kan blijven. Het is een technisch parcours dat echter nooit stil valt. Of je het kan vergelijken met Valkenburg? Dat is moeilijk, daar had je nog enkele recuperatiemomenten terwijl het hier constant op-en-af gaat en met de vele bochten is het constant draaien en keren, waardoor het peloton wellicht constant op een lint zal worden getrokken. Van Salmon Hill werd gezegd dat je die kon vergelijken met de helling in de GP van Montréal maar ik zou hem eerder durven vergelijken met La Houppe in België.”