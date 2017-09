Westerlo had ongetwijfeld zijn degradatie naar Eerste Klasse B anders voorgesteld. Na zes speeldagen bezitten de Kemphanen de rode lantaarn, iets wat coach Vedran Pelic graag anders wil zien. Om zich uit die vervelende situatie te voetballen, moet het zondag in 't Kuipje wel voorbij hoogvlieger Roeselare. Vanaf 20 uur weet u of Westerlo in zijn opzet slaagt.

Tussenstand. WESTERLO 0-0 ROESELARE